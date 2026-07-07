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Mondiali, oggi Colombia-Svizzera: probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Colombia e Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale del mondiale 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale sudamericana guidata in panchina dal ct Carlos Queiroz affronta la selezione elvetica del ct Murat Yakin – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Bc Place di Vancouver. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Argentina ed Egitto. Ai secidesimi i 'cafeteros' hanno superato il Ghana per 1-0, mentre i rossocrociati hanno superato 2-0 l'Algeria.   La sfida tra Colombia e Svizzera è in programma oggi, martedì 7 luglio, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni: Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Queiroz. Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo. Ct: Yakin.  Colombia-Svizzera sarà trasmessa in diretta televisiva su su Dazn e sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

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