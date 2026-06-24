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Mondiali, oggi Canada-Svizzera: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) –
Canada e Svizzera si sfidano per la leadership del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i nordamericani, padroni di casa, affrontano i rossocrociati alle ore 21 al BC Place di Vancouver. Le due nazionali guidano il girone con 4 punti, seguite da Bosnia e Qatar, che si sfideranno in contemporanea al Lumen Field di Seattle, a quota 1. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Canada-Svizzera, in campo oggi alle 21:  
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ali Ahmed; David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch. 
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.  La partita dei Mondiali 2026 tra Canada e Svizzera sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Giugno 2026

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