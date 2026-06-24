Attualità

Mondiali, oggi Canada-Svizzera – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Canada e Svizzera si sfidano per la leadership del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i nordamericani, padroni di casa, affrontano i rossocrociati alle ore 21 al BC Place di Vancouver. Le due nazionali guidano il girone con 4 punti, seguite da Bosnia e Qatar, che si sfideranno in contemporanea al Lumen Field di Seattle, a quota 1.   A mezzanotte scendono in campo Brasile-Scozia e Marocco-Haiti. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump contro i democratici: “Vogliono far entrare i comunisti al Congresso”

11 minuti fa

Mondiali, oggi Bosnia-Qatar – Diretta

17 minuti fa

Padova, operaio ferito muore dopo ricovero in ospedale

28 minuti fa

Corea del Sud-Sudafrica: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio