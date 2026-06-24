Mondiali, oggi Canada-Svizzera – Diretta

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Canada e Svizzera si sfidano per la leadership del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i nordamericani, padroni di casa, affrontano i rossocrociati alle ore 21 al BC Place di Vancouver. Le due nazionali guidano il girone con 4 punti, seguite da Bosnia e Qatar, che si sfideranno in contemporanea al Lumen Field di Seattle, a quota 1. A mezzanotte scendono in campo Brasile-Scozia e Marocco-Haiti.

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Pubblicato il 24 Giugno 2026