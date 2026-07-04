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Mondiali, oggi Canada-Marocco – Diretta

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(Adnkronos) – Il Canada sfida il Marocco ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale 'di casa' affronta quella africana – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Paraguay e Francia.  Alle 23 invece l'ottavo di finale tra Francia e Paraguay.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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