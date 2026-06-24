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Mondiali, oggi Bosnia-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Bosnia e Qatar si sfidano in un match del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i balcanici, che hanno eliminato gli azzurri al playoff, affrontano la formazione asiatica alle ore 21 al Lumen Field di Seattle. Le due nazionali sono appaiate a quota 1 al terzo posto del girone, alle spalle di Canada e Svizzera, che si sfideranno in contemporanea a Vancouver (e che guidano la classifica entrambe con 4 punti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Bosnia-Qatar, in campo oggi alle 21:  
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Radeljc, Kolasinac; Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic, Memic; Demirovic, Dzeko. All. Barbarez.  
QATAR (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Laye; Edmilson Junior, Manai, Afif; Abdurisag. All. Lopetegui.  La partita dei Mondiali 2026 tra Bosnia e Qatar sarà visibile in diretta su Dazn e sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Giugno 2026

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