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Mondiali, oggi Belgio-Iran – Diretta

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(Adnkronos) – Tornano in campo Belgio e Iran ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 21 giugno, le nazionali di Rudi Garcia e Amir Ghalenoei si affrontano al SoFi Stadium di Los Angeles in una gara del gruppo G decisiva per la qualificazione ai sedicesimi della Coppa del Mondo. I Diavoli Rossi arrivano dal pareggio all'esordio contro l'Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda. Calcio d'inizio alle 21.  Dove vedere Belgio-Iran? La partita sarà visibile in diretta su Dazn e su Rai 1. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn e su Rai Play. Nella notte italiana, alle 3, si giocherà l'altra partita del gruppo G tra Egitto e Nuova Zelanda.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Giugno 2026

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