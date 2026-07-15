Mondiali, oggi Argentina-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – I campioni in carica dell'Argentina sfidano l'Inghilterra nell'attesissima seconda semifinale del mondiale 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, la nazionale albiceleste guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta la nazionale dei tre leoni, in diretta tv e streaming. In palio un posto in finale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Nel loro match dei quarti di finale l'Argentina ha sconfitto 3-1 la Svizzera con i gol di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez mentre l'Inghilterra ha battuto per 2-1 la Norvegia con la doppietta di Bellingham. La sfida tra Argentina e Inghilterra è in programma oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Argentina (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni. Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct:Tuchel. Il match tra Argentina e Inghilterra sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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Pubblicato il 15 Luglio 2026