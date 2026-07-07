Attualità

Mondiali, oggi Argentina-Egitto – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tornano in campo i campioni del mondo in carica dell'Argentina. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale 'albiceleste' guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta l'Egitto – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà ad Atlanta in Georgia. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Colombia e Svizzera.   Alle 22 la sfida tra Colombia e Svizzera. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Berrettini: “Ho un dolore cronico all’anca, non giocherò a Gstaad e Kitzbuehel. Devo riposare”

21 minuti fa

Femminicidio Anguillara, procura chiede giudizio immediato per marito Federica Torzullo

23 minuti fa

Ibdo, ‘l’obesità cresce soprattutto tra i giovani, boom tra le donne under 35’

29 minuti fa

Principe Harry ed Elton John perdono la causa contro l’editore del Daily Mail

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio