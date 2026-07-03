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Mondiali, oggi Argentina-Capo Verde ai sedicesimi – Diretta

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(Adnkronos) – L'Argentina torna in campo ai Mondiali 2026. Alla mezzanotte di oggi, venerdì 3 luglio, l'Albiceleste sfida Capo Verde nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada: la partita di Miami vale un posto agli ottavi contro l'Egitto, qualificatosi grazie al successo ai rigori contro l'Australia.  
Dove vedere Argentina-Capo Verde? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull'app di Dazn  Nella notte, alle 3:30 ora italiana, andrà in scena l'ultima partita dei sedicesimi tra Ghana e Colombia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Luglio 2026

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