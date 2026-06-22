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Mondiali, oggi Argentina-Austria – Diretta

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(Adnkronos) – L'Argentina torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, i campioni del mondo in carica affrontano l'Austria nella seconda gara del gruppo J. L'Albiceleste arriva dal brillante successo all'esordio contro l'Algeria, firmato dalla tripletta di Messi, mentre la nazionale di Rangnick ha battuto la Giordania al debutto.   Alle 23 in campo la Francia contro l'Iraq.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Giugno 2026

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