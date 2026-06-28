Attualità

Mondiali, oggi al via i sedicesimi: il programma e dove vedere le partite

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Archiviata la fase a gironi dei Mondiali, iniziano oggi, domenica 28 giugno, i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Si comincia con la sfida tra il Sud Africa e il Canada di stasera, alle 21: la nazionale del ct Jesse Marsch 'perde' il fattore campo e giocherà per la prima volta a Los Angeles. Lunedì 29 giugno toccherà invece a Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Ecco orario, programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.  Ecco il programma completo dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026:  
Domenica 28 giugno
 Ore 21:00 – Sudafrica-Canada (Los Angeles Stadium) Rai e Dazn 
Lunedì 29 giugno
 Ore 19:00 – Brasile-Giappone (Houston Stadium) Dazn Ore 22:30 – Germania-Paraguay (Boston Stadium) Rai e Dazn 
Martedì 30 giugno
 Ore 03:00 – Olanda-Marocco (Monterrey Stadium) Dazn Ore 19:00 – Costa d'Avorio-Norvegia (Dallas Stadium) Rai e Dazn (ipotesi) Ore 23:00 – Francia-Svezia (New York/New Jersey Stadium) Rai e Dazn (ipotesi) 
Mercoledì 1° luglio
 Ore 03:00 – Messico-Ecuador (Mexico City Stadium) Dazn Ore 18:00 – Inghilterra-Repubblica democratica del Congo (Atlanta Stadium) Dazn  Ore 22:00 – Belgio-Senegal (Seattle Stadium) Rai e Dazn 
Giovedì 2 luglio
 Ore 02:00 – Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina (San Francisco Bay Area Stadium) Dazn Ore 21:00 – Spagna-Austria (Los Angeles Stadium) Rai e Dazn 
Venerdì 3 luglio
 Ore 01:00 – Portogallo-Croazia (Toronto Stadium) Dazn Ore 05:00 – Svizzera-Algeria (BC Place, Vancouver) Dazn Ore 20:00 – Australia-Egitto (Dallas Stadium) Rai e Dazn 
Sabato 4 luglio
 Ore 00:00 – Argentina-Capo Verde (Miami Stadium) Dazn Ore 03:30 – Colombia-Ghana (Kansas City Stadium) Dazn I sedicesimi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran eliminato dai Mondiali, l’ultimo messaggio (inutile) contro i ‘biscotti’

12 minuti fa

La tregua vacilla, droni di Teheran contro le navi e nuovi raid americani. Iran attacca Kuwait e Bahrein

40 minuti fa

Mondiali, Algeria-Austria 3-3: ‘biscotto’ al fotofinish e Iran eliminato

1 ora fa

Mondiali, Giordania-Argentina 1-3: Messi fa centro su punizione

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio