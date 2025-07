Mondiali nuoto, Martinenghi squalificato e poi riammesso alla finale dei 100 rana

(Adnkronos) – Succede di tutto ai Mondiali di nuoto di Singapore, nel corso della semifinale dei 100 rana. Protagonista il campione olimpico della distanza Nicolò Martinenghi, oro a Parigi 2024. L'azzurro ha centrato il secondo tempo nella sua semifinale, ma è stato inizialmente squalificato dalla giuria per un movimento irregolare con le spalle al blocco di partenza nella frazione vinta dal cinese Qin Haiyang. In seguito, dopo la revisione dei filmati della gara, il fuoriclasse azzurro è stato riammesso alla finale e dunque domani sarà regolarmente in vasca per tentare l'assalto all'oro iridato da campione olimpico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2025