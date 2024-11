Mondiali nuoto, Marchand mostruoso a Singapore: nuovo record nei 200 misti

(Adnkronos) – Il campione francese Léon Marchand ha battuto un record mondiale vecchio di 12 anni, quello dei 200 metri misti in vasca corta di Ryan Lochte (1'49''63). Il quattro volte campione olimpico ha nuotato in 1'48''88 nella tappa di Coppa del Mondo a Singapore. Léon Marchand a Shanghai aveva sfiorato il record del mondo di Lochte piazzando il tempo di 1'50''30, record mondiale per l'Europa. Quindici giorni dopo, a Singapore, il quattro volte campione olimpico ha polverizzato il tempo dell'americano di quasi un secondo, in 1'48''88, infrangendo un record che risale al 2012. Pochi minuti dopo la sua gara, il francese, che già il giorno prima aveva stabilito il record europeo dei 100 misti, ha espresso la sua gioia: “È stato davvero molto emozionante per me. Volevo fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima (essere il primo a scendere sotto 1'49'') . Ho spinto al massimo e la folla è impazzita e mi ha trasportato. Mi ha ricordato Parigi e i Giochi Olimpici. Grazie mille". A tre mesi dalle Olimpiadi da sogno, il campione di Tolosa chiuderà sabato il suo tour asiatico con i 400 misti (distanza di cui è detentore del record mondiale in vasca lunga), con l'ambizione di conquistare una terza tripletta nei misti, dopo quelli raccolti a Shanghai e Incheon. La sua stagione proseguirà poi a Budapest, per i Campionati del Mondo in vasca corta dal 10 al 15 dicembre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Novembre 2024