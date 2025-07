(Adnkronos) – Italia da sogno ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. La squadra azzurra ha conquistato una splendida medaglia d'argento nella staffetta maschile 4×100 stile libero, con D’Ambrosio, Zazzeri, Ceccon e Frigo. Oro per l'Australia, bronzo pergli Stati Uniti. Caros D'Ambrosio inizia con una frazione super in 47"78, Ceccon nuota i suoi 100 in 47"10, Zazzeri resta in linea sul terzo posto con una frazione da 47"36 e Manuel Frigo chiude i giochi con il sorpasso su Jonny Kulow, con un parziale fenomenale da 47"34. L'Italia agguanta così il suo argento in 3'09"58, come alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (allora, azzurri davanti all'Australia). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2025