Mondiali nuoto Fukuoka, italiani in gara oggi: orari e dove vederli in tv

(Adnkronos) – Si torna in vasca a Fukuoka per la quarta giornata di gara dei mondiali di nuoto, che nella sessione delle 20:00 locali (le 13:00 italiane) propone la corsa alle medaglie di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Cinque i titoli che saranno assegnati oggi, mercoledì 26 luglio: 800 metri stile libero maschili, 200 metri stile libero femminili, i 200 metri farfalla maschili, i 50 metri rana maschili e la staffetta 4×100 metri misti mista. Tornerà in acqua anche il Setterosa, per le semifinali della pallanuoto femminile, che metteranno in palio il pass per i Giochi di Parigi 2024. Nelle semifinali, Alessandro Miressi supera agevolmente il turno nei 100 stile libero in 48"14, con un eccellente passaggio in 23"12 e un ritorno più controllato in 25"02; Alberto Razzetti cambia stile, trova nuove energie e si qualifica per il turno successivo dei 200 misti con il tredicesimo crono. Il primatista italiano e vice campione europeo tocca in 1'58"74 e la sensazione che per il passaggio in finale occorra scendere sotto al muro dell'1'58 e quindi non troppo lontano dal suo record italiano di 1'57"13 dell'aprile 2021. Davanti c'è lo scozzese e vice campione olimpico Duncan Scott in 1'57"76, braccato dai nipponici Daiya Seto (1'57"80) e So Ogata (1'57"88). Lontane dalle migliori nei 50 dorso Costanza Cocconcelli e Margherita Panziera, habitué dei 200 di cui è tricampionessa europea e viene da due quarti posti iridati consecutivi. La 20enne di Bologna – tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91, seguita da Fabrizio Bastelli – è ventunesima in 28"51; la 27enne di Montebelluna – tesserata per Fiamme Gialle e CC Aniene, preparata da Gianluca Belfiore – in 28"61 è ventiquattresima. La più veloce è la statunitense Regan Smith in 27"31. Una staffetta sperimentale con Lorenzo Mora (54"69), Federico Poggio (58"87), Ilaria Bianchi (58"39) e Costanza Cocconcelli (54"13) è undicesima in 3'46"08; per entrare in finale bisognava fare meglio del 3'45"34 della Germania. Davanti ci sono gli Stati Uniti in 3'40"47 e l'Australia in 3'40"87. Gli azzurri – senza Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, preservati per le prossime gare – intanto registrano un tempo che entra nelle graduatorie per le qualificazioni olimpiche che saranno completate, e ovviamente migliorate, ai mondiali di Doha dove si assegneranno ulteriori 13 pass per i Giochi di Parigi 2024.

Semifinali ore 13: 100m stile libero uomini; 200m farfalla donne; 50m dorso donne; 200m misti uomini;

Finali ore 13: 200m stile libero donne, 800m stile libero uomini; 200m farfalla uomini, 50m rana uomini, staffetta 4x100m medley mista. La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.



Pubblicato il 26 Luglio 2023