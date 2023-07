Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Marchand oro nei 400 misti: battuto record di Phelps

(Adnkronos) – Un super Leon Marchand vince la medaglia d'oro nei 400 misti ai mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 e batte il record del mondo che dal 10 agosto 2008 apparteneva all'americano Michael Phelps. Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente limite che era di 4'03"84. Il record di Phelps ottenuto alle Olimpiadi di Pechino 2008 è crollato dopo 15 anni, era il più longevo del nuoto. L'argento è andato allo statunitense Carson Foster e il bronzo al giapponese Daiya Seto. Niente da fare per le medaglie per l'azzurro Alberto Razzetti, che ha chiuso al settimo posto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2023