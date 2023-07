Mondiali nuoto Fukoka 2023, Montenegro-Italia 6-10: Settebello sabato per il quinto posto

(Adnkronos) – L'Italia conquista la finale per il quinto posto che andrà a giocarsi sabato 29 luglio alle 16.30 locali (le 8.30 italiane). Dopo un inizio contratto gli azzurri si sciolgono e passano i montenegrini che erano stati in vantaggio 2-1. Tripletta di Damonte. Reazione immediata dopo la sconfitta contro la Serbia ai quarti di finale, con la difesa blindata e la giusta intensità che possono guidarci verso gli ambiti traguardi internazionali. Ora si deve onorare al meglio il torneo mondiale contro la Francia che ha battuto gli Stati Uniti ai rigori 18-16 e contro cui ha esordito il Settebello al mondiale vincendo per 13-6. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



