Mondiali nuoto, argento per Ceccon nei 100 dorso

(Adnkronos) –

Thomas Ceccon vince la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di Singapore oggi martedì 29 luglio. L'azzurro parte con un po' di ritardo nei primi 50, poi è protagonista di una rimonta pazzesca e chiude in 51"90 dietro solo al sudafricano Coetze, sorpresa di giornata e nuovo campione del mondo con record africano (51"85). Bronzo per Ndoye-Brouard (51"92), in una gara di altissimo livello con tre atleti capaci di toccare sotto i 52". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2025