(Adnkronos) – L'Italia chiude il campionato mondiale di Singapore con il record di finali raggiunte, ben 25: 18 individuali e 7 con le staffette. Nell'ultima sessione, in programma dalla 13:00, la 4×100 mista maschile, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana si giocheranno le ultime chance di podio per aggiornare il medagliere che già conta un oro, quattro argenti e un bronzo. La 4×100 mista maschile arriva in finale con ambizioni di medaglia. Christian Bacico (53"34), Ludovico Blu Art Viberti (58"65), Federico Burdisso (50"69) e Manuel Frigo (47"72) sono i più veloci della terza batteria in 3'30"40 per il terzo tempo complessivo; davanti ci sono i vice campioni olimpici degli Stati Uniti in 3'29"65 e la Russia sotto bandiera neutrale in 3'30"05. Eliminazioni a sorpresa per la Cina – oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 – nona in 3'32"69 e l'Australia undicesima in 3'32"87. Lanciata la sfida per il podio sui cui l'Italia proverà a rimanere dopo il bronzo di Doha 2024 Semaforo rosso, invece, per la 4×100 mista femminile decima e seconda delle escluse. Anita Gastaldi (1'00"95), Lisa Angiolini (1'07"45), Costanza Cocconcelli (57"60) ed Emma Virginia Menicucci (54"12) nuotano in 4'00"12. Amari anche i 400 misti amari per Alberto Razzetti e Sara Franceschi, che mancano l'accesso alla finale, nuotando al di sotto delle proprie potenzialità. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2025