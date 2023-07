Mondiali nuoto 2023, cade record di Federica Pellegrini nei 200 sl: nuovo primato a O’Callaghan

(Adnkronos) – Cade dopo 14 anni il record del mondo di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. Ai mondiali di nuoto di Fukuoka l'australiana Mollie O’Callaghan, in una gara strepitosa nel finale, agguanta il titolo e il nuovo record nuotando in 1’52″85. Quello della "Divina" era di 1'52"98. Argento per Arirne Titmus che ha chiuso in 1’53″01, bronzo per la canadese Summer McIntosh con il record del mondo juniores con 1’53″65. Chiude solo ottavo Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto . L'oro va al tunisino Hafnaoui in 7:37.00. Paltrinieri chiude ottavo e staccatissimo dai primi in 7:53.68. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Luglio 2023