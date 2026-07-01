Attualità

Mondiali, Inghilterra-Rd Congo – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Oggi primo luglio in campo alle 18 Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta nel primo dei sedicesimi di finale del mondiale 2026 previsti in giornata. Alle 22 in campo Belgio e Senegal a Seattle e alle 2 di notte Stati Uniti e Bosnia a San Francisco. La sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo è in diretta tv su Dazn e sull'App di Dazn.    La vincente di questa sfida affronterà agli ottavi di finale il Messico.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mika incanta Spoleto, standing ovation in Piazza Duomo al Festival dei Due Mondi

19 minuti fa

Mondiali, oggi Stati Uniti-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

21 minuti fa

Webuild, Av/Ac Napoli-Bari: attivata tratta Napoli-Cancello

21 minuti fa

Webuild, quadrilatero Marche-Umbria: riapre viadotto Mariani su Ss76

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio