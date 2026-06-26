Mondiali, il programma di oggi: partite, programma e dove vederli in tv

(Adnkronos) – Continua la terza giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, venerdì 26 giugno, torna in campo la Francia, che sfida la Norvegia nel big match che deciderà il girone I. Nella notte invece in campo la Spagna contro l'Uruguay. Ecco il programma di tutte le gare di giornata dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai. Ecco i gruppi dei Mondiali 2026: Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama Ecco il calendario di tutte le partite dei Mondiali di oggi e dei prossimi giorni: 26 GIUGNO Ore 21:00 – Norvegia-Francia (Gruppo I) – Rai e Dazn Ore 21:00 – Senegal-Iraq (Gruppo I) – Dazn 27 GIUGNO Ore 2:00 – Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Dazn Ore 2:00 – Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Dazn Ore 5:00 – Egitto-Iran (Gruppo G) – Dazn Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Dazn Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 28 GIUGNO Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn SEDICESIMI DI FINALE 28 GIUGNO Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn 29 GIUGNO Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn 30 GIUGNO Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi) Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi) 1 LUGLIO Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn 2 LUGLIO Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn 3 LUGLIO Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn 4 LUGLIO Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn OTTAVI DI FINALE 4 LUGLIO Ore 19:00 – Dazn Ore 23:00 – Rai e Dazn 5 LUGLIO Ore 22:00 – Rai e Dazn 6 LUGLIO Ore 2:00 – Dazn Ore 21:00 – Rai e Dazn 7 LUGLIO Ore 2:00 – Dazn Ore 18:00 – Dazn Ore 22:00 – Rai e Dazn QUARTI DI FINALE 9 LUGLIO Ore 22:00 – Rai e Dazn 10 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn 11 LUGLIO Ore 23:00 – Rai e Dazn 12 LUGLIO Ore 3:00 – Rai e Dazn SEMIFINALI 14 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn 15 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn FINALE TERZO POSTO 18 LUGLIO Ore 23:00 – Rai e Dazn FINALE 19 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn. I Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.

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Pubblicato il 26 Giugno 2026