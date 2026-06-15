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Mondiali, i tifosi del Giappone ‘ripuliscono’ lo stadio dopo la partita con l’Olanda

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(Adnkronos) – Una questione… d'onore. Il Giappone ha esordito alla grande contro l'Olanda ai Mondiali, agguantando un bel pareggio al fotofinish con il gol dell'ex Lazio Kamada, valso il 2-2. A fare il giro del mondo, subito dopo la partita, è stato però il comportamento dei tifosi nipponici presenti allo stadio di Kansas City: dopo il triplice fischio, i sostenitori della nazionale giapponese hanno dedicato diversi minuti alla 'pulizia' dell'impianto. Equipaggiati di guanti e appositi sacchi, i tifosi hanno raccolto tutta la spazzatura presente sulle tribune, lasciandola poi in un angolo per il ritiro del personale addetto.   Un atto di educazione e rispetto per il lavoro altrui, abitudine diffusa anche tra i calciatori. Non a caso, i giocatori del Giappone fanno sempre lo stesso negli spogliatoi, lasciando tutto in ordine al termine delle partite.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Giugno 2026

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