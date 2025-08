Mondiali di nuoto, medaglia per l’Italia: Pilato bronzo nei 50 rana

(Adnkronos) –

Benedetta Pilato ha vinto oggi, domenica 3 agosto, la medaglia di bronzo nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. Gara bellissima dell'azzurra che chiude al terzo posto in 30.14. Alle sue spalle l'altra italiana Anita Bottazzo con 30.21. L'oro è andato alla lituana Ruta Meilutyte in 29.55 e l'argento alla cinese Qianting Tang in 30.03. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2025