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Mondiali di Atletica a Roma, sì del Cdm alla candidatura

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(Adnkronos) –
Dal Cdm arriva il via libera alla candidatura di Roma per i Mondiali di Atletica. Il Consiglio dei ministri infatti è stato sentito, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ai fini dell’adozione, da parte del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del decreto di approvazione della proposta di candidatura della Federazione Italiana di Atletica Leggera a ospitare nella città di Roma i Campionati del Mondo di atletica leggera.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

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