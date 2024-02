Mondiali di Atletica 2027, Roma ritira la candidatura

(Adnkronos) – Roma ritira la candidatura per i Mondiali di Atletica 2027. "Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski, la Fidal ha comunicato il ritiro della candidatura di Roma quale sede dei Campionati del Mondo del 2027. La decisione è conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto, il cui atto finale – la decisione della sede del Mondiale – avverrà con ogni probabilità quest’oggi". Così la Fidal in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Febbraio 2024