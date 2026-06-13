Attualità

Mondiali, da Tom Cruise a Brad Pitt e Beckham: tutti vip per esordio Usa

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Pioggia di vip a Los Angeles per l'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, nella notte italiana, la nazionale a stelle e strisce ha battuto il Paraguay con un netto 3-1 nella prima giornata del gruppo D al termine di una partita dominata. Ad assistere al match, sulle tribune dello SoFi Stadium di Inglewood tantissime celebrità. Presenti sugli spalti Tom Cruise, Brad Bitt e David Beckham, accompagnato dalla moglie Victoria. Tanti anche gli attori: Jamie Foxx, Vince Vaughn, Halle Berry, Owen Wilson, Jaafar Jackson e Rob Lowe.  In tribuna il leggendario regista e creatore di Star Wars, oltre a Paris Hilton e Bill Gates. Non hanno voluto mancare anche alcune star della musica come Teyana Taylor e Shaboozey, oltre al presidente della Fifa Gianni Infantino.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

‘Caso’ ginocchiere, Vannacci: “Non avrei percepito sessismo nelle frasi di Silvestri, ma non sono donna”

10 minuti fa

Tragedia sulla cresta Kuffner, due alpinisti trovati senza vita sul monte Maudit

23 minuti fa

Verissimo – Le storie, oggi sabato 13 giugno: gli ospiti e le interviste

50 minuti fa

Roma, ramo su edificio in via delle Terme di Traiano

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio