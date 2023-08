Mondiali ciclismo 2023, gli italiani in gara oggi 9 agosto: orari e programma

(Adnkronos) – Settima giornata per i Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Oggi, mercoledì 9 agosto, saranno diversi gli italiani in gara. Ad aprire dalle 12.30 (13.30 ora italiana) sarà la mountain bike con la staffetta mista. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1, diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. Di seguito orari italiani e programma azzurro della giornata:

Mountain bike

13.30: Cross-country – Staffetta a squadre (Luca Braidot, Giada Specia, Andreas Emanuele Vittone, Sara Cortinovic, Elian Paccagnella, Valentina Corvi) 17.00: Cross-country AE femminile 17.30: Cross-country AE maschile (Andrea Garibbo, Stefano Masoni, Edoardo Del Chiaro)

Ciclismo su pista

18.38: Omnium – gara scratch femminile (Letizia Paternoster) 19.19: Omnium – gara a tempo femminile (Letizia Paternoster) 19.33: Sprint individuale – finale femminile 19.58: Omnium – gara a eliminazione femminile (Letizia Paternoster) 21.15: Corsa a punti maschile 21.21: Omnium – gara a punti femminile (Letizia Paternoster) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Agosto 2023