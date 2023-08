Mondiali ciclismo 2023, Ganna in finale per l’oro nell’inseguimento individuale

(Adnkronos) – L'azzurro Filippo Ganna si è qualificato per la finale per l'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo 2023 su pista di Glasgow. 'Top Ganna' sfiderà sull'anello del Sir Chris Hoy velodrome, il britannico Daniel Bigham per il titolo iridato. Finale per il bronzo per l'altro azzurro Jonathan Milan contro il portoghese Alves Oliveira. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



