Attualità

Mondiali, choc per l’Iran: cadavere trovato vicino al ritiro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Cadavere vicino al ritiro dell'Iran ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, un corpo senza vita, che presenta segni di violenza, è stato rinvenuto all'interno di un suv abbandonato vicino all'Estadio Caliente di Tijuana, proprio dove la Nazionale della repubblica islamica sta svolgendo il suo ritiro. Secondo quanto riportato da Sport, la vittima è stata ritrovata avvolta in un sacco nero di plastica nel bagliaio della macchina, con la polizia messicana che ha subito avviato un'indagine.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano, uomo trovato morto in un appartamento: ferite alla testa, ipotesi omicidio

17 minuti fa

Urso: “Il sistema fieristico è una leva strategica per l’internazionalizzazione del Made in Italy”

37 minuti fa

Iran- Usa, Trump: “Accordo sarà firmato domani, subito dopo Hormuz sarà riaperto”

45 minuti fa

Paola Ferrari e gli attacchi degli hater: “Ho avuto un tumore alla pelle. Gli occhi? Nessun problema”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio