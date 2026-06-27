Mondiali, chi gioca oggi? Il programma, le partite e dove vederle in tv
(Adnkronos) – Continua la terza giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, sabato 27 giugno, tornano in campo Inghilterra e Croazia, mentre nella notte sarà la volta del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro la Colombia. Ecco il programma di tutte le gare di giornata dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai. Ecco i gruppi dei Mondiali 2026: Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama Ecco il calendario di tutte le partite dei Mondiali di oggi e dei prossimi giorni:
27 GIUGNO
Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 28 GIUGNO Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn SEDICESIMI DI FINALE 28 GIUGNO Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn 29 GIUGNO Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn 30 GIUGNO Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi) Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi) 1 LUGLIO Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn 2 LUGLIO Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn 3 LUGLIO Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn 4 LUGLIO Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn OTTAVI DI FINALE 4 LUGLIO Ore 19:00 – Dazn Ore 23:00 – Rai e Dazn 5 LUGLIO Ore 22:00 – Rai e Dazn 6 LUGLIO Ore 2:00 – Dazn Ore 21:00 – Rai e Dazn 7 LUGLIO Ore 2:00 – Dazn Ore 18:00 – Dazn Ore 22:00 – Rai e Dazn QUARTI DI FINALE 9 LUGLIO Ore 22:00 – Rai e Dazn 10 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn 11 LUGLIO Ore 23:00 – Rai e Dazn 12 LUGLIO Ore 3:00 – Rai e Dazn SEMIFINALI 14 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn 15 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn FINALE TERZO POSTO 18 LUGLIO Ore 23:00 – Rai e Dazn FINALE 19 LUGLIO Ore 21:00 – Rai e Dazn I Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 27 Giugno 2026