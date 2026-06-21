Attualità

Mondiali, caos in Belgio-Iran: gol di Taremi annullato tra le proteste. Cos’è successo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Subito un colpo di scena durante Belgio-Iran, partita del gruppo G dei Mondiali giocata oggi, domenica 21 giugno. Intorno alla metà del primo tempo, gli iraniani passano in vantaggio grazie a uno schema su calcio di punizione perfettamente riuscito, con assist di Hajisafi per Taremi, bravo a trasformare una sorta di rigore in movimento. L'ex attaccante dell'Inter esulta con i suoi, ma c'è subito un check Var per un possibile fuorigioco. Dopo il controllo segli assistenti al video, il gol viene annullato tra le proteste dei giocatori della squadra del ct Amir Ghalenoei.  Nonostante la delusione, Taremi prova a calmare i suoi per ripartire con lo stesso spirito: "Calma, continuiamo così" le parole del capitano dell'Iran, subito dopo la decisione dell'arbitro argentino Herrera.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump, nuovo attacco a Meloni: “Italia non ci ha aiutato, noi l’abbiamo sempre difesa”

9 minuti fa

Wimbledon, adesso è ufficiale: Serena Williams giocherà anche il torneo di singolare

9 minuti fa

Il secret festival di Rick Rubin fa ballare i borghi del Senese

28 minuti fa

Weekend di sangue sulle strade italiane: giovani vittime a Senago, Jesolo, Savona e Forte dei Marmi

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio