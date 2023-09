Mondiali basket, Usa ko con Lituania: ai quarti contro Italia

(Adnkronos) – La Lituania batte gli Stati Uniti per 110-104 nel match valido per la seconda fase dei Mondiali di basket 2023. Entrambe le squadre vanno ai quarti di finale. Dopo la sconfitta, gli Usa affronteranno l'Italia nel quarto di finale in programma martedì 5 settembre. I baltici dominano il primo quarto per 31-12 e resistono al prepotente ritorno degli americani, che provano a rientrare in carreggiata con il parziale di 28-17 nella terza frazione. Il quarto periodo è un festival degli attacchi: 39-39, Usa k.o. nonostante i 35 punti di Anthony Edwars. La Lituania incanta con una splendida prestazione corale in cui spiccano le prove di Mindaugas Kuzminskas (14 punti), Vaidas Karniniauskas (15) e Jonas Valanciunas (12). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Settembre 2023