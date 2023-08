(Adnkronos) – Un canestro impossibile. Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks e della Slovenia, incanta anche ai Mondiali di basket 2023. Il fuoriclasse dà spettacolo in partita e anche in allenamento, come mostra il video dell'ultima seduta. Il canestro 'con sponda' non ha alcun senso, un prodigio cestistico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Agosto 2023