Mondiali basket 2023, Italia-Angola 81-67 esordio azzurro vincente

(Adnkronos) – L'Italia batte l'Angola per 81-67 a Manila oggi 25 agosto nel match valido per la prima giornata del Gruppo A dei Mondiali di basket 2023. Gli azzurri del ct Pozzecco vincono un match più equilibrato del previsto: l'Angola rimane in partita praticamente per tutta la gara, cedendo solo nel finale. Dopo l'esordio, gli azzurri torneranno in campo domenica 27 agosto sempre a Manila e affronteranno la Repubblica Dominicana



Pubblicato il 25 Agosto 2023