Mondiali atletica indoor 2024, Furlani argento nel salto in lungo

(Adnkronos) – Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica indoor in corso a Glasgow. A conquistarla è Mattia Furlani, argento nel salto in lungo, dopo il bronzo vinto ieri da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Il 19enne Furlani ha vinto la medaglia d'argento con la misura di 8,22, trovata al primo tentativo, e uguale a quella della medaglia d'oro del greco Mitiadis Tentoglou, campione olimpico e mondiale, che si è aggiudicato l'oro per aver saltato la seconda miglior misura (8,19 contro 8,10 dell'azzurro), mentre il bronzo è andato al giamaicano Carey McLeod con 8,21. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Marzo 2024