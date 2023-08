Mondiali atletica Budapest, Stano si ritira: delusione marcia 20 km

(Adnkronos) – Delusione e ritiro per Massimo Stano nella gara della marcia 20 km che ha aperto i Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo sulla distanza, si è ritirato dopo circa 1h06' di gara. Il 31enne pugliese non è mai stato nelle prime posizioni nella prova, cominciata con 2 ore di ritardo rispetto all'orario iniziale previsto per le 8.50 e disputata in condizioni particolari, sotto una pioggia costante che ha accompagnato i marciatori dal primo metro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Agosto 2023