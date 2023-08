Mondiali atletica Budapest, Italia in finale con staffette 4×400

(Adnkronos) – Italia in finale nella staffette 4×400 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 3'00"14. Le azzurre della 4×400 – Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora e Giancarla Trevisan – corrono in 3’23″86 e con il nuovo record italiano conquistano un posto nella finale di domani. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2023