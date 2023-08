Mondiali atletica Budapest, Iapichino in finale lungo femminile

(Adnkronos) – L’azzurra Larissa Iapichino si qualifica per la finale del salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. La figlia d’arte centra la qualificazione con un salto da 6,73 m. La finale è in programma domani, domenica 20 agosto, alle 17. Stasera invece due azzurri in pedana per la finale del getto del peso: Weir e Fabbri in corsa per una medaglia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Agosto 2023