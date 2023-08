Mondiali altetica Budapest, Lyles oro nei 200 senza record

(Adnkronos) – Lo statunitense Noah Lyles vince la medaglia d'oro nei 200 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il 26enne, già trionfatore nei 100 metri, completa la doppietta trionfando in finale in 19''52. Secondo posto e medaglia d'argento per l'altro statunitense Erriyon Knighton (19''75). Terzo posto e medaglia di bronzo (19''81) per Letsile Tebogo, Botswana. Nei 200 femminili, straordinaria vittoria della giamaicana Shericka Jackson, medaglia d'oro in 21''41'', a solo 7 centesimi dal record del mondo di Florence Griffith. Argento e bronzo per gli Usa con Gabrielle Thomas (21''81) e Sha-Carri Richardson (21''92). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Agosto 2023