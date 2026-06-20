Attualità

Mondiali, addetto Fifa intrappolato nella bandiera e ‘salvato’

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I Mondiali 2026 regalano (anche) momenti comici e da ricordare, soprattutto sui social. Un paio di giorni fa, prima della partita del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica ad Atlanta, al termine dell'esecuzione degli inni nazionali un tifoso ceco è stato per esempio protagonista di una piccola disavventura in campo. Cos'è successo? Un portabandiera della Fifa è stato avvolto (letteralmente) nella bandiera della Repubblica Ceca, rimanendo 'intrappolato' alla fine della classica cerimonia pre-partita, con le bandiere dei due Paesi stese in campo.   Il ragazzo ha vissuto qualche secondo di paura, anche per la mancanza d'aria e la situazione di caos, poi però è stato 'liberato' dai suoi colleghi e per fortuna tutto si è chiuso per il meglio. Con un po' di paura e qualche risata per… sdrammatizzare. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Fii, Geary: “L’Europa ha risparmi, la sfida è trasformarli in capitale per innovazione”

15 minuti fa

Gp Repubblica Ceca, Ogura in pole position davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

15 minuti fa

Fii, Ben Amor: “Creatività e pensiero critico non vanno consegnati all’intelligenza artificiale”

19 minuti fa

Fii, Bondevik: “Ho cambiato idea sull’Ue, e in Norvegia serve un nuovo dibattito”

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio