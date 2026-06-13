Mondiali 2026, Usa-Paraguay 4-1, Pulisic tranquillizza sull’infortunio: “Uscito per precauzione”

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Gli Stati Uniti, co-organizzatori dei Mondiali 2026, hanno iniziato al meglio la loro avventura, con una netta vittoria per 4-1 sul Paraguay, grazie soprattutto a una doppietta dell'attaccante Folarin Balogun, e alla straordinaria prestazione del milanista Christian Pulisic, al SoFi Stadium di Los Angeles. Nel primo tempo vanno a segno con l'autorete di Damián Bobadilla e con Folarin Balogun al 31' e al 50' per la personale doppietta. Nel secondo tempo Di Mauricio segna il gol della bandiera per il Paraguay, mentre nei minuti di recupero del secondo tempo, al 98' è Giovanni Reyna a calare il poker a stelle e strisce, che non aveva mai segnato tanti gol in una partita di Coppa del Mondo. Tante di celebrità americane che hanno assistito alla sfida sugli spalti, tra cui Tom Cruise, George Lucas, Bill Gates, Halle Berry, Leonardo DiCaprio e Kareem Abdul-Jabbar. Con questa vittoria gli Usa si portano temporaneamente in testa al Gruppo D, in attesa della partita tra Turchia e Australia a Vancouver sabato. Unica nota stonata un infortunio a Christian Pulisic, che comunque nel dopo gara ha minimizzato le preoccupazioni relative al problema accusato nel primo tempo con la sostituzione all'intervallo, dichiarando che si trattava solo di una precauzione. "Ho ricevuto un piccolo colpo nel primo tempo, quindi spero davvero che non sia nulla di grave. Abbiamo preso un po' di precauzioni. Ma spero di stare bene nei prossimi giorni", ha detto Pulisic. L'attaccante del Milan, seguito anche dalla Roma per la prossima stagione, è il talismano della nazionale statunitense, sulle cui spalle grava il peso delle aspettative di un'intera nazione, che cerca di fare la storia con un lungo percorso in un Mondiale in cui tutte le partite si giocheranno in casa.

Pulisic è stato una minaccia costante in un primo tempo travolgente, fornendo un assist e contribuendo all'autogol del Paraguay con un intelligente uno-due con Weston McKennie. È stato sostituito all'intervallo e in seguito ha dichiarato ai giornalisti di aver ricevuto un colpo "nella parte posteriore della gamba". "È un fastidio al polpaccio (sinistro). Ma ho già avuto problemi simili in passato… Rimango positivo. Non credo sia niente di grave". L'allenatore Mauricio Pochettino ha anche affermato che l'attaccante è stato sostituito perché "non volevamo correre rischi". "Aveva già ricevuto un calcio in allenamento, speriamo non sia nulla di serio. Alla fine del primo tempo non riusciva a camminare. Speriamo che sia disponibile per la prossima partita". Dopo la convincente vittoria all'esordio, gli Stati Uniti affronteranno l'Australia venerdì e la Turchia la settimana successiva. "Un inizio incredibile, ma c'è ancora molto da fare", ha detto Pulisic.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026