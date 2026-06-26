Attualità

Mondiali 2026, Turchia-Usa 3-2 e Paraguay-Australia 0-0

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Turchia batte gli Stati Uniti per 3-2 nell'ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026. Nell'altro match, Paraguay e Australia pareggiano 0-0. Gli Usa, già qualificati ai sedicesimi di finale, nonostante la sconfitta a Los Angeles chiudono il girone al primo posto con 6 punti. Australia e Paraguay chiudono appaiati a 4 punti. La miglior differenza reti (0 rispetto a -2) consegna all'Australia il secondo posto e la qualificazione diretta alla fase successiva. Il Paraguay deve attendere i risultati degli altri gironi per avere la certezza della promozione come una delle migliori terze classificate. La Turchia, ultima a quota 3, è eliminata. Alla selezione allenata da Montella non serve la vittoria nell'ultimo match. Gli Usa sbloccano il risultato al 3' con Trusty. Pareggio turco al 10' con Arda Guler e match ribaltato al 31' con il gol di Kökçü: 2-1. Berhalter firma il 2-2 al 49'. In pieno recupero, al 98', gol decisivo di Ayhan. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Estate, allarme ‘beachtimidation’: come superare la prova costume grazie a human metabolist

1 ora fa

Farmaci anti-diabete dimagranti modificano olfatto e gusto, lo studio

1 ora fa

Mondiali, oggi Norvegia-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

1 ora fa

Mondiali, oggi Senegal-Iraq: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio