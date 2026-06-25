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Mondiali 2026, Repubblica Ceca-Messico 0-3 e Sudafrica Corea del Sud 1-0

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(Adnkronos) – Il Messico batte la Repubblica Ceca per 3-0 nell'ultima giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026 e chiude il girone a punteggio pieno. Il Sudafrica supera la Corea del Sud per 1-0 e a sorpresa è secondo a quota 4, scavalcando la selezione asiatica, terza a 3 punti e ad un passo dall'eliminazione. Out la Repubblica Ceca, ultima a quota 1. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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