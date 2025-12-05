Attualità

Mondiali 2026, oggi sorteggio con possibili avversarie Italia – La diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Oggi, venerdì 5 dicembre, prendono forma i Mondiali di calcio 2026. A Washington, negli Stati Uniti, verranno definiti i gironi del torneo, che si giocherà in estate tra Usa, Messico e Canada. Le 42 squadre già certe della qualificazione e le 6 squadre che a marzo verranno fuori dagli spareggi (che interessano anche l'Italia) conosceranno così il loro cammino nella manifestazione con la divisione iniziale nei 12 gironi. Dove vedere il sorteggio dei Mondiali? La cerimonia inizierà alle 18 ora italiana e sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW, Sky Go, Fifa+ e Dazn. I Mondiali di calcio 2026 sono in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Perché non riusciamo a fermare le chiamate moleste e perché ora arrivano dall’estero

17 minuti fa

Diabete, online il vodcast per superare pregiudizio e stigma anche sul lavoro

20 minuti fa

Buzzetti (Sid): “Contro pregiudizio su diabete informazione e formazione”

22 minuti fa

Garau (Fand): “Formati 250 diabetici guida come riferimento dalla diagnosi”

22 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio