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Mondiali 2026, oggi Canada-Bosnia – Diretta

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(Adnkronos) – Seconda giornata dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il Canada sfida la Bosnia – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo B, completato da Qatar e Svizzera, della rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. Si torna a giocare quindi dopo la giornata inaugurale del torneo che ha visto impegnato il gruppo A, composto da Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca e Corea del Sud.  Stanotte invece, alle 3 italiane, gli Stati Uniti affrontano il Paraguay. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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