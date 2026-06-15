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Mondiali 2026, Costa d’Avorio-Ecuador 1-0: decide Diallo allo scadere

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(Adnkronos) –
La Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador oggi, lunedì 15 giugno, nel match del Gruppo E dei Mondiali 2026 giocato a Philadelphia. La selezione africana si impone con il gol di Diallo, a segno al 90', al termine di una sfida pirotecnica caratterizzata da 4 pali.  La Costa d'Avorio parte col piede sull'acceleratore creando le prime chance con Touré e Wahi tra il 17' e il 19'. L'Ecuador risponde al 24' con Yeboah che centra la traversa. L'Ecuador insiste e poco dopo colpisce il secondo legno: Minda conclude dall'interno dell'area di rigore, un'altra traversa. Non c'è un attimo di sosta, al 35' ci riprova la Costa d'Avorio: al tiro Pépé, conclusione neutralizzata. La fortuna non assiste l'Ecuador, che in avvio di ripresa colleziona il terzo palo: al 46' ci prova Valencia, base del montante e gol sfiorato per la terza volta. Al 58' la traversa ferma la Costa d'Avorio: Wahi colpisce a botta sicura dall'area piccola, il legno salva la porta dell'Ecuador.  Il ritmo cala nell'ultima porzione di match, il pareggio sembra inevitabile. Al 90' a far saltare il banco è la percussione di Singo, che mette in mezzo il pallone decisivo. Diallo si fa trovare puntuale all'appuntamento, deviazione vincente e 1-0. La Costa d'Avorio vince e sale a 3 punti affiancando in vetta alla classifica la Germania che affronterà il 20 giugno. L'Ecuador rimane a quota zero con Curacao: sfida tra deluse il 21 giugno. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Giugno 2026

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