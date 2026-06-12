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Mondiali 2026, Brasile-Marocco, sfida al vertice del Gruppo C, su Sisal.it verdeoro avanti a 1,62

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(Adnkronos) – Il Brasile è pronto per il suo debutto al Mondiale 2026. C’è grande attesa attorno alla Nazionale verdeoro che porta con sé un po’ di Italia, grazie al ct Carlo Ancelotti in panchina. I brasiliani, nella prima partita del Gruppo C, affrontano i Campioni d’Africa del Marocco, quarti nella scorsa edizione del Qatar e in grande condizione visto che non perdono infatti nei 90’ regolamentari da quasi tre anni. Per gli esperti Sisal, il Brasile parte favorito, a 1,62, per il successo del Marocco si sale a 5,50, il segno X è a 3,75.  Nonostante le due nazionali posseggano un grande potenziale offensivo, ci si aspetta una gara da Under 2,50, a 1,72 contro il 2,00 dell’Over, e con una sola squadra a segno, a 1,75. Nel Brasile, Vinicius Jr. e Raphinha sono i pilastri in avanti, rispettivamente in gol a 2,75 e 3,25, ma anche il Marocco può contare su stelle di calibro internazionale, come Brahim Diaz del Real Madrid, in rete a 6,00, o Achraf Hakimi, di nuovo campione d'Europa con Paris Saint-Germain: a 2,00 la possibilità che incida nel match con un gol, un assist o un cartellino. La sfida tra Brasile e Marocco è lo scontro al vertice del Gruppo C, anche se gli uomini di Ancelotti comandano nettamente a 1,28 contro il 4,50 degli africani.  Esordio anche per un’altra nazionale super blasonata, la Germania, che affronterà la “Cenerentola” di questi Mondiali, Curacao. Comunque vada, la piccola isola caraibica è già entrata nella storia: è infatti diventata la nazione più piccola di sempre, per popolazione e superficie, a qualificarsi a un Mondiale. Un’impresa che l’ha trasformata in una delle squadre-sorpresa più attese del torneo anche se la sua avventura è destinata a durare poco. La Germania è ovviamente favoritissima su Sisal.it, a 1,04, la vittoria della nazionale del Centro-America sarebbe un’impresa da 33 volte la posta, molto alta anche la quota pareggio, a 20.  Scende in campo anche l’Olanda che affronta il Giappone nella prima del Gruppo F. Gli Orange vanno a caccia dell’unico grande trofeo che gli manca, nonostante le tre finali disputate, e partono con il piede giusto: la sfida con il Giappone, però, può nascondere diverse insidie ed è infatti equilibrata, con la vittoria olandese a 2,00 contro il 3,75 degli asiatici e il pareggio a 3,50. Koeman può contare su uno degli attacchi più pericolosi del torneo, grazie a Depay – capocannoniere del girone con otto gol- in rete nel match a 2,50 e Malen – altrettanto decisivo con quattro reti e protagonista in Serie A con 14 reti in 18 presenze con la Roma – dato marcatore a 2,75. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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