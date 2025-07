Mondiale Club, Chelsea prima finalista: Fluminense ko 2-0

(Adnkronos) – E' il Chelsea la prima squadra finalista della prima edizione del nuovo Mondiale per Club. La squadra di Enzo Maresca si è imposta in semifinale sul Fluminense di Renato per 2-0 al MetLife Stadium di New York, grazie alla doppietta dell'ex, Joao Pedro, in rete con due perle a giro, la prima di precisione e la seconda di potenza dal limite dell'area al 18' e al 56'. Il Fluminense va vicino al pari con Arias e ai brasiliani viene anche prima accordato e poi cancellato un rigore per mani di Chalobah, ma il Chelsea domina la gara e sfiora il tris in varie occasioni. La finale della competizione mondiale della Fifa sarà così tutta europea con i londinesi che attendono la vincente del big match tra Psg, campione della Champions e il Real Madrid in campo domani. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Luglio 2025