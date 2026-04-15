Mònde, Terry Gilliam ospite della festa del cinema

Sarà Terry Gilliam, tra i registi più iconici e visionari del cinema contemporaneo, uno degli ospiti principali della nona edizione di “Mònde – Festa del cinema sui cammini”, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio. Autore di film come “Brazil”, “L’esercito delle 12 scimmie” e “Paura e delirio a Las Vegas”, il cineasta sarà al centro di una retrospettiva e di una masterclass aperta al pubblico e agli operatori del settore. Le proiezioni, in lingua originale, proporranno alcuni dei titoli più rappresentativi della sua filmografia, ripercorrendo oltre quarant’anni di carriera che hanno influenzato intere generazioni di autori.

“Non sarà un incontro celebrativo – spiega il direttore artistico Luciano Toriello –. Con Gilliam vogliamo entrare nel processo creativo, capire come si costruiscono mondi e come si tiene insieme immaginazione e realtà, lo stesso terreno su cui lavora Mònde”. L’annuncio è arrivato da Los Angeles, dove il festival è impegnato nelle iniziative promosse da Apulia Film Commission insieme a NewFilmmakers Los Angeles, il network guidato da Larry Laboe a sostegno del cinema indipendente internazionale. “Portare a Foggia una figura come Gilliam – aggiunge Toriello – significa rafforzare il dialogo tra autori, pubblico e industria che stiamo costruendo negli anni, partendo dall’idea del cinema come esperienza da attraversare”.

Intanto, tre giorni fa, il mondo del cinema e degli archivi audiovisivi è stato segnato dalla scomparsa di Mario Canale, regista e archivista, autore del backstage de “Le avventure del Barone di Munchausen”, diretto dallo stesso Gilliam. Le sue immagini, conservate presso l’Archivio Luce, entreranno nel lavoro finale del corso di Digital Humanities in corso a Foggia, rafforzando il legame tra memoria e formazione che attraversa il progetto Mònde.



Pubblicato il 15 Aprile 2026